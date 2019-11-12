Экономика

ТАССТАССФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства. Согласно сообщению, своим решением ФАС одобрила доведение доли владения "Ростелекомом" в Tele2 до 100%.
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с чего всё началось

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

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ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

РБК14:05

ФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»

Коммерсантъ12:10

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс11:34

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомости11:29

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

ТАСС11:19

ФАС удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

News.ru11:44

ВТБ выкупит акции «Ростелекома» в рамках допэмиссии за 93,21 руб за штуку - источник

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