ФАС одобрила ходатайство компании Пумпянского о покупке ЧТПЗ
Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство Трубной металлургической компании (ТМК, Дмитрия Пумпянского) о покупке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Андрея Комарова). Об этом сообщает КоммерсантЪ .В источнике
С чего всё началось
Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ
Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
РБКвчера в 06:35
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