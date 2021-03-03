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Znak.com
Znak.com

ФАС одобрила ходатайство компании Пумпянского о покупке ЧТПЗ

Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство Трубной металлургической компании (ТМК, Дмитрия Пумпянского) о покупке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Андрея Комарова). Об этом сообщает КоммерсантЪ .В источнике
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Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
РБКвчера в 06:35
Подробнее о событии

Акции ЧТПЗ взлетели на 35% после новостей о возможной продаже предприятия

РБКвчера в 09:20

Купить ЧТПЗ разрешили «Трубной металлургической компании» и Загорскому заводу

Интерфаксвчера в 12:15

РБК: Пумпянский хочет купить завод-конкурент из Челябинска

URA.Ruвчера в 08:30

СМИ: ФАС России одобрила покупку ЧТПЗ

Первый областной23:53

РБК: ТМК планирует приобрести Челябинский трубопрокатный завод

ТАССвчера в 08:00

ТМК ведет переговоры о покупке ЧТПЗ

66.ruвчера в 07:50

Загорский трубный завод уходит от слияний

Коммерсантъвчера в 03:00
Интересное

В Костроме вынесен первый приговор против участника акции 23 января

В Костроме местного жителя признали виновным в насилии против полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщило региональное следственное управление СКР и пресс-служба Свердловского районного суда Костромы.
Коммерсантъ20:19

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян — они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуг», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.
Известия23:11