РБКФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation.РБКПродавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба ведомства.ИзвестияВ пресс-службе ведомства сообщили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.Аргументы и ФактыС 14 марта McDonald's закрыл свои рестораны в РФ, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКLife.ruРидусЦентральная Служба НовостейФорпост Северо-ЗападГазета.RuФАНРЕН ТВТелеканал 360°НТВRT на русскомМурманский вестникИзвестияDaily StormПодробнее о событииФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»РБК13:13ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’sТАСС13:02ФАС одобрила сделку о приобретении российского бизнеса McDonald’sРоссийская газета12:25ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»T2412:26ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’sАгентство Москва12:25ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald’sРЕН ТВ12:31ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’sИнтерфакс12:54Показать ещёОценить176Поделиться