РБКФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation.РБКПродавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба ведомства.ИзвестияВ пресс-службе ведомства сообщили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.Аргументы и ФактыВ пресс-службе McDonald's сообщили, что компания уже работает над созданием нового бренда и отправила заявки на регистрацию нескольких названий, из которых будет выбрано одно.НТВЧитать далееСвернутьРБКРБКLife.ruАБНРидусФорпост Северо-ЗападЦентральная Служба НовостейГазета.RuПетербургский дневникФАНРЕН ТВТелеканал 360°AnewsСеверпостRT на русскомПодробнее о событииФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»РБКвчера в 13:13ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»T24вчера в 12:26ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald’sРЕН ТВвчера в 12:31ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’sТАССвчера в 13:02ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’sАгентство Москвавчера в 12:25ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»КМВ Новостивчера в 12:21ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’sИнтерфаксвчера в 12:54Показать ещёОценить344Поделиться