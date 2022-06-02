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ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»

По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation.
РБК
Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба
 ведомства.
Известия
В пресс-службе ведомства сообщили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.
Аргументы и Факты
В пресс-службе McDonald's сообщили, что компания уже работает над созданием нового бренда и отправила заявки на регистрацию нескольких названий, из которых будет выбрано одно.
НТВ

Подробнее о событии

ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
РБКвчера в 13:13
ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»
T24вчера в 12:26
ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald’s
РЕН ТВвчера в 12:31
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s
ТАССвчера в 13:02
ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
Агентство Москвавчера в 12:25
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»
КМВ Новостивчера в 12:21
ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s
Интерфаксвчера в 12:54

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