Отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "Да это так" подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики - в частности, из Северодонецка.
Экономисты считают, что произошел структурный сдвиг: появился спрос на труд в новых областях, «что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян, в него вошли бизнесмены Алексей Мордашов и «Северсталь», которой он владеет, и Год Нисанов («Киевская площадь»).