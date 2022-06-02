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ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»

По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation.
РБК
Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба
 ведомства.
Известия
По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.
Ведомости
Рестораны сети откроются в России под новым брендом.
Ведомости

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ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s
ТАСС13:02
ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
РБК12:29
ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
Агентство Москва12:25
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
Известия12:26
ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonalds
Газета.Ru12:26
ФАС разрешила McDonald`s в течение 15 лет выкупить бизнес в России обратно
Коммерсантъ12:27
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»
КМВ Новости12:21

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