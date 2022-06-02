Будьте в Плюсе

ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»

По данным службы, «Клуб Отель» выкупит 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс» у американской McDonald's Corporation.
РБК
Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба
 ведомства.
Известия
В пресс-службе ведомства сообщили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.
Аргументы и Факты
Рестораны сети откроются в России под новым брендом.
Ведомости

Подробнее о событии

ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
РБКвчера в 13:13
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s
ТАССвчера в 13:02
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»
КМВ Новостивчера в 12:21
ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»
T24вчера в 12:26
ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
Агентство Москвавчера в 12:25
ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald’s
РЕН ТВвчера в 12:31
ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s
Интерфаксвчера в 12:54

Интересное

WP: лидер КНР поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.
ТАСС21:26

ТАСС: в Черном море впервые действует крупнейшая группировка ВМФ из 12 десантных кораблей

В Черном море действует крупнейшая группировка Военно-морского флота (ВМФ) РФ из 12 больших десантных кораблей (БДК).
Lenta.ru23:37

Зампред СБ Медведев заявил о нанесении РФ удара в случае использования Киевом РСЗО HIMARS

В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев Зампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS.
РИА Новости20:28

Посол РФ Антонов заявил, что санкции США скажутся на продовольственной безопасности

Решение США расширить антироссийские санкции является «подтверждением русофобской истерии Вашингтона», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ23:15

Командир ополченцев Авидзба заявил, что Авдеевский завод может стать второй «Азовсталью»

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба предупредил о риске появления новой «Азовстали».
Lenta.ru23:29

Ремастер игры Spider Man выйдет на ПК 12 августа

Выпуск игр объясняет, почему Sony рассчитывала на большие продажи от ПК-релизов к концу марта 2023 года.
RuNews24.ru22:55

Финансист Шибанов заявил, что серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов назвал последствия продажи Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов.
Lenta.ru22:18

Capcom официально представила Resident Evil 4 Remake

На июньской State of Play Capcom официально анонсировала Resident Evil 4 Remake — игра разрабатывается сразу с неким «дополнительным контентом», заточенным под PlayStation VR 2. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 24 марта 2023 года.
Канобу18:04

Россия ограничила экспорт инертных газов до конца 2022 года

К инертным газам относятся, в частности, аргон, гелий и неон, которые активно используются для производства полупроводников и микросхем.
Ведомости1 июня в 12:52

Пользователи Reddit сочли бесполезной попытку «Азова» откреститься от нацистской символики

Пользователи платформы Reddit резко отреагировали на недавнюю публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон "Азов", на боевиков которого в России заведены уголовные дела, отказался от нацистской символики, а "российская пропаганда несправедливо эксплуатировала" эту тему.
РИА Новости21:30