В случае использования Украиной поставленных США ракетных систем против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений, заявил интервью телеканалу Al Jazeera зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев Зампред Совбеза Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS.