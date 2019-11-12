Экономика
КоммерсантъФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации 100% сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), говорится в сообщении ведомства, цитаты из которого приводит агентство «Прайм». «Ростелеком» приобретет долю в компании в размере 55%.
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с чего всё началось
Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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