Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации 100% сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), говорится в сообщении ведомства, цитаты из которого приводит агентство «Прайм». «Ростелеком» приобретет долю в компании в размере 55%.

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