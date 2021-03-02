В ФАС, ЧТПЗ и ЗТЗ от комментариев отказались. Получить оперативно комментарий ТМК не удалось. Ранее, напомним, стало известно, что сделка по приобретению челябинского трубного актива компанией Дмитрия Пумпянского может состояться уже в марте-апреле, а, возможно, и в течение двух-трех недель.

С чего всё началось Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон. РБК вчера в 06:35