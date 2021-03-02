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Накануне.Ru
Накануне.Ru

ФАС одобрила покупку ЧТПЗ Трубной металлургической компанией

В ФАС, ЧТПЗ и ЗТЗ от комментариев отказались. Получить оперативно комментарий ТМК не удалось. Ранее, напомним, стало известно, что сделка по приобретению челябинского трубного актива компанией Дмитрия Пумпянского может состояться уже в марте-апреле, а, возможно, и в течение двух-трех недель.В источнике
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Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова. Об этом РБК рассказали четыре источника, знакомые с переговорами сторон.
РБКвчера в 06:35
Подробнее о событии

Купить ЧТПЗ разрешили «Трубной металлургической компании» и Загорскому заводу

Интерфаксвчера в 12:15

РБК: ЧТПЗ может купить Трубная металлургическая компания

Первый областнойвчера в 08:44

Загорский трубный завод уходит от слияний

Коммерсантъвчера в 03:00

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РБКвчера в 09:20

РБК: ТМК планирует приобрести Челябинский трубопрокатный завод

ТАССвчера в 08:00

ТМК ведет переговоры о покупке ЧТПЗ

66.ruвчера в 07:50

РБК: Пумпянский хочет купить завод-конкурент из Челябинска

URA.Ruвчера в 08:30
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США ввели новые санкции против России из-за ситуации вокруг Навального

Белый дом заявил об отсутствии намерений "перезагружать" отношения с Москвой и объявил о введении санкций против российских физических и юридических лиц из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 12:06

Пульмонолог Минздрава оценил сроки окончания пандемии COVID-19 в России

В свою очередь, глава разработавшего вакцину «Спутник V» научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что ситуация с коронавирусом станет управляемой к ноябрю 2021 года, когда прививку от COVID-19 получит 70% населения России.
РБК20:02