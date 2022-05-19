Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства.
«Одним из требований предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже. Также ЛУКОЙЛ не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов»,— говорится в сообщении ведомства.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Дениса Мурыгу - заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.