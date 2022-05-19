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ФАС одобрила покупку «Лукойлом» дочернего предприятия Shell в России с рядом предписаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства.
ПРАЙМ
«Одним из требований предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже. Также ЛУКОЙЛ не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ
«Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов», — заявили в ФАС.
РБК
В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.
РИА Новости

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