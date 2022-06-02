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ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s

ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель", принадлежащего бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald's.
Интерфакс
Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба
 ведомства.
Известия
В пресс-службе ведомства сообщили, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.
Аргументы и Факты
Предполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.
Интерфакс

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ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
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ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»
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ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s
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