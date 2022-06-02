ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель", принадлежащего бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald's.
Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, пишет Politico.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.
Депутат отметил, что VPN-сервисы в нашей стране используют для того, чтобы получать несанкционированный «доступ к запрещённой в стране информации», поэтому вполне естественно, что службы Роскомнадзора блокируют их ради безопасности самих же граждан.