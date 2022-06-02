ИнтерфаксФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’sИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель", принадлежащего бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald's.ИнтерфаксПродавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба ведомства.ИзвестияРестораны сети откроются в России под новым брендом.ВедомостиПредполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruАБНРидусФорпост Северо-ЗападЦентральная Служба НовостейГазета.RuПетербургский дневникФАНРЕН ТВТелеканал 360°AnewsПодробнее о событииФАС одобрила сделку о приобретении российского бизнеса McDonald’sРоссийская газетавчера в 12:25ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’sТАССвчера в 13:02ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»T24вчера в 12:26ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’sАгентство Москвавчера в 12:25ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»РБКвчера в 13:13ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»КМВ Новостивчера в 12:21ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’sИнтерфаксвчера в 12:54Показать ещёОценить347Поделиться