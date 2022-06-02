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ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s

ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель", принадлежащего бизнесмену Александру Говору, о приобретении российского бизнеса американской сети ресторанов McDonald's.
Интерфакс
Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба
 ведомства.
Известия
Рестораны сети откроются в России под новым брендом.
Ведомости
Предполагается, что рестораны под новым брендом начнут открываться с 12 июня.
Интерфакс

Подробнее о событии

ФАС одобрила сделку о приобретении российского бизнеса McDonald’s
Российская газетавчера в 12:25
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s
ТАССвчера в 13:02
ФАС одобрила приобретение российского бизнеса «Макдоналдс» компанией «Клуб-Отель»
T24вчера в 12:26
ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
Агентство Москвавчера в 12:25
ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс»
РБКвчера в 13:13
ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса «Макдоналдс»
КМВ Новостивчера в 12:21
ФАС одобрила покупку российского бизнеса McDonald’s
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