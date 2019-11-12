Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.

с чего всё началось

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.

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