Экономика

REGNUMREGNUMЗапрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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с чего всё началось

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.
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ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

РБК14:05

ФАС удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

News.ru11:44

ФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»

Коммерсантъ12:10

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Ведомости11:29

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

ТАСС11:19

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс11:34

ВТБ выкупит акции «Ростелекома» в рамках допэмиссии за 93,21 руб за штуку - источник

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Турция начала депортацию террористов ИГ

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