Экономика
REGNUMЗапрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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с чего всё началось
Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Минтруд привлечет частные клиники к уходу за пожилыми россиянами
Минтруд привлечет частные медицинские клиники к уходу за россиянами старше 65-ти лет.
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АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
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В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru 20:23
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К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
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На ракету для лунной миссии установили 4 двигателя
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Власти Турции начали процедуру депортации захваченных ранее боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ, имеющих гражданство США и Германии, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
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