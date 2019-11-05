Экономика

DP.RUDP.RUФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает банкротство ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на рынке, передает во вторник РИА Новости.
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ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

РИА Новостивчера в 08:59

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

ТАССвчера в 09:25

ФАС предупредила о возможном банкротстве сахарных заводов

News.ruвчера в 09:32

В ФАС заявили о риске банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

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Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Lenta.ruвчера в 12:40

ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен

Rambler News Serviceвчера в 09:57

ФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен

DP.RUвчера в 09:23
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

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Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
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В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на критику тех, кто выступает против натурализации иностранцев для сборной России.
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Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Житель Нижнего Тагила, накопивший многомиллионный долг, угрожал поджечь горючую жидкость в присутствии пришедших выселять его приставов.
Российская газета 05:40
Общество

Россияне рассказали, насколько доверяют полиции

Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Политика

Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Политика

Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Экономика

Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
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Политика

Путин назвал число предотвращенных ФСБ терактов

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.
ТК Звезда 06:50
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Технологии

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Авто

«АвтоВАЗ» в октябре снизил продажи в РФ на 5,5%

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Политика

В ОБСЕ назвали особым дело Вышинского

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что дело и освобождение экс-главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является особым.
RT на русском 07:32
Общество

Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
Происшествия

Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

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Армия и оружие

Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье

По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
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Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
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