Технологии
ИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Читать в источнике
Оценить673
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении ведомства.Российская газета00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны
Эхо Москвывчера в 14:05
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Общество
В России оценили риск заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая связана с новым коронавирусом.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Экономика
Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Президент России Владимир Путин заявил на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста о необходимости быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории.
Экономика
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Наука
Обнаружены четыре новых вида акул, способных ходить по суше
Акула, выходящая из воды на сушу при помощи собственных плавников, может показаться воплощением самого жуткого кошмара.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Космос
Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Политика
Голикова сообщила о планах по работе экс-министра Васильевой
После ухода из правительства экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева продолжит работать с министерством извне, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Футбол
«Ростов» заявил Павла Мамаева для участия в чемпионате России
В первый же день трансферного окна пополнил заявку «Ростов», включивший в число своих футболистов Павла Мамаева.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Космос