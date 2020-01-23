с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Общество Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.

Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Общество Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.

Политика Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом Президент России Владимир Путин заявил на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста о необходимости быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории.

Экономика Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83% Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.

Политика Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Политика Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.