Технологии

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении
 ведомства.
Российская газета00:01

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ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

РБКвчера в 12:29

Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

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ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны

Эхо Москвывчера в 14:05

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РИА Новостивчера в 15:51

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ФАС представила перечень программ для предустановки на электронику в РФ

Российская газета00:01

Предустановка софта пойдет по графику

Коммерсантъвчера в 13:58
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Вести.Ru 01:41
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Президент России Владимир Путин заявил на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста о необходимости быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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Наука

Обнаружены четыре новых вида акул, способных ходить по суше

Акула, выходящая из воды на сушу при помощи собственных плавников, может показаться воплощением самого жуткого кошмара.
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Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Отправку модуля «Наука» на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками

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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
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Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

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Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Российская газета вчера в 10:45
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