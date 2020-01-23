Технологии
ИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении ведомства.Российская газета00:01
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ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны
Эхо Москвывчера в 14:05
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