Технологии

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении
 ведомства.
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