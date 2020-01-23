Технологии

ИзвестияИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Читать в источнике
Комментировать532
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила перечень программ для предустановки в электронные устройства, говорится в сообщении
 ведомства.
Российская газета00:01

Подробнее о событии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

РБКвчера в 12:29

ФАС представила перечень программ для предустановки на электронику в РФ

Российская газета00:01

ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны

Эхо Москвывчера в 14:05

ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО

РИА Новостивчера в 15:51

ФАС представила предложения по предустановке ПО на гаджеты

RT на русскомвчера в 18:34

Предустановка софта пойдет по графику

Коммерсантъвчера в 13:58

Закон о предустановке российского софта на смартфоны. Что изменится для потребителей?

ТАСС02:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Футбол

Доменико Тедеско прокомментировал стычку Джано и Мельгарехо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 01:53
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде

Инсайдер рассказал Daily Mail, что Меган Маркл в Канаде круглосуточно охраняют три британских телохранителя-полицейских и три канадских.
Lisa.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
РИА Новости 00:43
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Происшествия

В России госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек. Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая.
Рифей-Пермь вчера в 11:40
Общество

Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
БИЗНЕС Online 01:31
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
РИА Новости 01:01
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Политика

Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы

Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
БИЗНЕС Online 02:47
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru вчера в 08:11
Общество

Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца

Сообщение, отправленное с аккаунта наследника престола Саудовской Аравии, позволило взломать смартфон получателя — главы Amazon, владельца газеты Washington Post и богатейшего человека планеты, Джеффа Безоса.
Вести.Хайтек вчера в 00:43
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Здоровье

Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Москва 24 02:53
Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Известия вчера в 14:01
Киберспорт

Natus Vincere упали в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major

Natus Vincere уступили Alliance в первом раунде верхней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Команда Бакыта «Zayac» Эмилжанова проиграла со счетом 1:2 и упала в нижнюю сетку мейджора.
Спорт-Экспресс 00:35
Общество

Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом

Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.
Sports.ru 00:20
Общество

Модельер Жан-Поль Готье провел свой последний показ в рабочей одежде

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел свой последний модный показ в театре Шатле в Париже.
Lenta.ru 01:30
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Космос

Стало известно о возможном взрыве американского спутника Spaceway-1

Как сообщила DirecTV в отчете Федеральной комиссии по связи (FCC), батареи повредились в декабре и, по мнению Boeing, могут разрушиться при очередной зарядке, что, возможно, приведет к взрыву Spaceway-1.
Взгляд.ру 02:47
Культура

Новый министр культуры удалила пост с признанием, что она некультурный человек

После своего назначения новый министр культуры Ольга Любимова удалила все старые посты из своего блога в Живом Журнале, который не ведет уже десять лет.
URA.Ru 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное