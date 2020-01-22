Технологии
ИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Новый министр здравоохранения назначен в РФ
Указ о назначении новых министров подписан президентом России Владимиром Путиным 21 января и сразу вступил в силу.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Общество
Жителей Алтая предупредили еще об одном мощном снежном шторме
Напомним, что 17-19 января Алтайский край оказался в зоне мощного снежного шторма, последствия которого устраняют до сих пор.
Общество
Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Армия и оружие
Невидимые противники: названа главная угроза для авианосцев США
Россия имеет всего один авианосец, однако это ничуть не влияет на реальную мощь российского ВМФ, поскольку главная его ударная сила невидима глазу, ибо скрыта под водой.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс снялась в фотосессии в стиле «ню»
Буквально на днях знаменитость решила удивить своих фанатов, снявшись в откровенной фотосессии.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области
По предварительным данным, в результате столкновения пять человек погибли. Обстоятельства инцидента уточняются.
Армия и оружие
Было всего 20 лет: ВСУ обстреливают Горловку, погиб военный ДНР
Политика
Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Экономика
Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит «бюджетный» iPhone в марте
Apple начнет сборку «бюджетного» iPhone в феврале, а уже в марте ― официально представит устройство.