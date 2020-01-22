Технологии
ИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Мишустин осуществил новые назначения в правительстве
Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Авто
Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta
В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Вслед за Гарри Галкиным на французском запела его сестра Лиза
Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза произвела фурор пением на французском языке вслед за успехом в соцсетях своего брата Гарри.
Футбол
Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Хоккей
«Амур» уступил «Куньлуню» и потерпел девятое поражение подряд в КХЛ
Хабаровский "Амур" проиграл китайскому "Куньлуню" и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
Политика
Первый замгенпрокурора России подал в отставку
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону
Армия и оружие
Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус
"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и Джонсона состоялась на полях берлинской конференции по Ливии.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Политика
Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной
Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус
Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
Трамп первым из президентов США посетит митинг противников абортов
Дональд Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге противников абортов.