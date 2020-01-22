Технологии

ИзвестияИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Читать в источнике
Комментировать241

Подробнее о событии

ФАС предложила перечень программ для предустановки в продаваемую в РФ электронику

ТАСС14:07

Предустановка софта пойдет по графику

Коммерсантъ13:58

ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны

Эхо Москвы14:05

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

РБК12:29

В ФАС назвали сроки обязательной предустановки российских приложений

Rambler News Service14:22

ФАС назвала сроки предустановки российского ПО в гаджетах

Российская газета15:37

ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО

РИА Новости15:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Политика

Мишустин осуществил новые назначения в правительстве

Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
REGNUM 19:06
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Lenta.ru 07:12
Экономика

Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Компания 04:22
Авто

Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta

В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
SpeedMe 04:46
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 20 января в 11:43
Шоу-бизнес

Вслед за Гарри Галкиным на французском запела его сестра Лиза

Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза произвела фурор пением на французском языке вслед за успехом в соцсетях своего брата Гарри.
Суть событий 08:08
Футбол

Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Чемпионат 12:23
Хоккей

«Амур» уступил «Куньлуню» и потерпел девятое поражение подряд в КХЛ

Хабаровский "Амур" проиграл китайскому "Куньлуню" и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 09:13
Политика

Первый замгенпрокурора России подал в отставку

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

Детские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

AmurMedia.ru 19:35
Спорт

Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону

РИА Новости 20 января в 05:37
Армия и оружие

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов «Ратника»

РИА Новости вчера в 20:26
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Политика

Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус

"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Московский Комсомолец 18:35
Политика

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
ПолитРоссия вчера в 13:44
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и Джонсона состоялась на полях берлинской конференции по Ливии.
RuNews24.ru вчера в 13:58
Игры

Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем

REGNUM вчера в 15:56
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Фигурное катание

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы.
Спорт-Экспресс 16:25
Политика

Парламент Великобритании одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Lenta.ru 13:46
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
Политика

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины

Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
9111.ru 05:55
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

РБК 18:11
Политика

Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной

Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Красная весна 19:51
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Общество

В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус

Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.
Sputnik Узбекистан 07:40
Политика

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Политика

Трамп первым из президентов США посетит митинг противников абортов

Дональд Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге противников абортов.
ТАСС 19:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное