Технологии

ИзвестияИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

РБК12:29

Предустановка софта пойдет по графику

Коммерсантъ13:58

ФАС назвала сроки предустановки российского ПО в гаджетах

Российская газета15:37

ФАС предложила перечень программ для предустановки в продаваемую в РФ электронику

ТАСС14:07

В ФАС назвали сроки обязательной предустановки российских приложений

Rambler News Service14:22

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Lenta.ru15:29

ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны

Эхо Москвы14:05
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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

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Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

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WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
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«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
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