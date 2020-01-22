Технологии

ИзвестияИзвестияФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

РБК12:29

Предустановка софта пойдет по графику

Коммерсантъ13:58

ФАС назвала сроки предустановки российского ПО в гаджетах

Российская газета15:37

ФАС предложила перечень программ для предустановки в продаваемую в РФ электронику

ТАСС14:07

В ФАС назвали сроки обязательной предустановки российских приложений

Rambler News Service14:22

ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения на смартфоны

Эхо Москвы14:05

ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО

РИА Новости15:51
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