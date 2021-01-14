Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Дума ТВ Деловое.ТВ Политическая Экспертиза Известия Piter.tv Телеканал Санкт-Петербург Москва 24 Пятый канал Известия Деловое.ТВ Москва 24 Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн Известия Известия Дума ТВ

С чего всё началось Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Коммерсантъ вчера в 17:40