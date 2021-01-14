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ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками

У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.
Коммерсантъ17:40
Официальный комментарий
Минпромторг РФ
В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара
ТАСС03:53
Минсельхоз России
Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей
ТАСС05:37
Подробнее о событии
RT на русском

ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

RT на русском11:59
ТАСС

ФАС опросит торговые сети об отказах в поставках масла и сахара по фиксированным ценам

ТАСС11:44
REGNUM

Растительное масло и сахар: битва за продажи вышла на новый уровень

REGNUM12:01
РБК

Торговые сети исключили дефицит сахара после заявлений двух министерств

РБК08:02
Lenta.ru

В России не увидели риска дефицита сахара и масла

Lenta.ru06:45
Коммерсантъ

Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Коммерсантъ04:26
РИА Новости

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

РИА Новости05:32

Актер Янковский признался в постановке интимной сцены с Асмус в фильме «Текст»

30-летний российский актер, внук знаменитого артиста Олега Янковского Иван Янковский посетил программу «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком, где рассказал ведущему о нюансах съемок скандального фильма «Текст» Клима Шипенко.
Актер Янковский признался в постановке интимной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Shraibikus News02:09

Адвокаты дополнительно готовят документы в суд Амстердама по делу о золоте скифов из Крыма

Адвокаты, представляющие в суде Нидерландов интересы крымских музеев по делу о скифском золоте, вывезенном с полуострова, готовят для процесса дополнительные материалы, сообщила ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
ТАССвчера в 23:07