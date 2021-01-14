Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

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С чего всё началось Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей. Коммерсантъ вчера в 17:40