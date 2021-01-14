ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.В источнике
С чего всё началось
Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками
У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам: поставщики готовы отгружать на таких условиях ограниченные объемы и самовывозом, а за доставку требуют премию. Производители настаивают, что работают в рамках договоренностей.
Коммерсантъвчера в 17:40
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Интерфаксвчера в 11:25