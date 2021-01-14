Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

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С чего всё началось Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Коммерсантъ вчера в 17:40