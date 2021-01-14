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ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт опрос среди региональных и небольших торговых сетей на тему поставок сахара и масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками

В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.
Коммерсантъвчера в 17:40
Официальный комментарий
Минпромторг РФ
В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара
ТАССвчера в 03:53
Минсельхоз России
Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей
ТАССвчера в 05:37
Подробнее о событии
RT на русском

ФАС опросит торговые сети на тему поставок сахара и масла

RT на русскомвчера в 11:59
РИА Новости

Производители исключили дефицит подсолнечного масла и сахара в России

РИА Новостивчера в 05:32
ТАСС

ФАС опросит торговые сети об отказах в поставках масла и сахара по фиксированным ценам

ТАССвчера в 11:44
РБК

Торговые сети исключили дефицит сахара после заявлений двух министерств

РБКвчера в 08:02
Lenta.ru

В России не увидели риска дефицита сахара и масла

Lenta.ruвчера в 06:45
Коммерсантъ

Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Коммерсантъвчера в 04:26
Интерфакс

Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам

Интерфаксвчера в 11:25

Второй транш на бесплатные лекарства для ковидных больных поступит в Иркутскую область

Министерство здравоохранения Иркутской области планирует обеспечить бесплатными препаратами максимальное количество больных новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно.
Второй транш на бесплатные лекарства для ковидных больных поступит в Иркутскую область
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 22:32

Российские банки поставили в 2020 году рекорд по объему выдачи ипотеки

Ипотечный портфель ВТБ увеличился в 2020 г. на 18% до 2 трлн руб. Регионами-лидерами по объему ипотеки стали Москва и Подмосковье (324 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (78,9 млрд руб.) и Татарстан (35,3 млрд руб.).
Вести.Ruвчера в 04:51