Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России

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