Экономика
ТАССФАС не отмечает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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Глава ФАС назвал «видением» заявления АЭВТ о росте цены на авиабилеты по итогам года
Агентство Москвавчера в 08:32
ФАС: данные Росстата о росте цен на авиабилеты неверно интерпретированы
Будущее России. Национальные проекты05:52
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Наука
ФСИН и МВД допустили использование свиней для поиска наркотиков
Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут начать использовать для поиска наркотиков свиней.
Российская газета 04:42
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации.
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Авто
Mercedes-Benz GLB представили официально
В рамках автосалона во Франкфурте состоялась мировая премьера кроссовера Mercedes-Benz GLB, который стал первым семиместным компактным SUV в мире.
Тарантас Ньюс 04:35
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Происшествия
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 04:42
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета
Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Наука
Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей
В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.
Ferra 06:19
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Политика
Трамп заявил о срыве переговоров с талибами
RT на русском вчера в 15:10
Технологии
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн
Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно.
CNews 03:08
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Гаджеты
Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple
Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09