После рекордного роста цен на бензин АИ-95 Федеральная антимонопольная служба начала проверку и сделала запросы на биржу, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

ФАС организовала проверку после рекордного роста цен на бензин АИ-95

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