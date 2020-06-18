Энергетика
АвторадиоФАС организовала проверку после рекордного роста цен на бензин АИ-95
После рекордного роста цен на бензин АИ-95 Федеральная антимонопольная служба начала проверку и сделала запросы на биржу, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
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Почему рекордный рост биржевых цен на топливо незначительно отразится на розничной стоимости бензина
RT на русскомвчера в 14:47
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Общество
Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня
Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.
Интерфакс 00:30
Политика
Путин назвал саммит «ядерной пятерки» подтверждением духа союзничества
«Без сомнения, саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу», — написал Путин.
Известия вчера в 14:32
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra вчера в 13:25
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для путешествий по России в июле
Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги
Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Футбол
Вратарь «Астон Виллы» вошел с мячом в ворота, но судья не засчитал гол
Metaratings 17 июня в 14:53
Здоровье
Ситуация с коронавирусом в Миассе беспокоит областные власти
Известно, что в Миассе зафиксировано несколько очагов заболеваемости: отделение полиции, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и автозавод "Урал".
NewsMiass.ru вчера в 23:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Политика
Путин высказался о роли Сталина
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова пошел на поправку
Отец бойца Хабиба Нурмагомедова, госпитализированный в критическом состоянии из Дагестана в Москву с охватившим весь мир COVID-19, успешно вылечился и сейчас восстанавливается.
Мосмонитор 01:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан потеряли свой бизнес
Певица Наташа Королева сообщила, что за время пандемии потеряла свой бизнес, которым она занималась помимо шоубиза.
Московский Комсомолец 17 июня в 14:01
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» презентовала изображения трех новых героев мультипликационного сериала «Ну, погоди!».
Live24 вчера в 08:11
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
Происшествия
Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Здоровье
Врачи рассказали о пользе и вреде загара
Известия вчера в 23:55
Футбол
Эррера: на дне рождения Неймара жена не отпускала меня даже в туалет
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.
Чемпионат вчера в 22:58
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных
17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru вчера в 08:32
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52