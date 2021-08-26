КоммерсантъФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положениемФедеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию по интернет-бронированию отелей Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.ИзвестияАнтимонопольная служба установила, что Booking.com навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам обязательное «предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей».ForbesВ Booking.com сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС.Российская газетаВ ФАС уточнили, что до настоящего момента компания не исполнила предписание.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналiXBT.comЦарьградKonkurent.ruРосбалтРЕН ТВAnewsРБКТелеканал 360°РамблерГазета.RuСекрет фирмыИзвестияТурДомИнфо24Подробнее о событииФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублейТАССвчера в 12:50Booking.com собирается обжаловать решение ФАС о штрафе в 1,3 млрдРЕН ТВ03:13Booking.com обжалует штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положениемРИА Новостивчера в 13:12Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафеИнтерфакс06:59ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублейForbesвчера в 12:47ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положениемПРАЙМвчера в 12:30Booking.com обжалует решение ФАС о штрафе в 1,3 миллиарда рублейLenta.ruвчера в 13:13Показать ещёОценить1,7KПоделиться