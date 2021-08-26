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ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию по интернет-бронированию отелей Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Известия
Антимонопольная служба установила, что Booking.com навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам обязательное «предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей».
Forbes
В Booking.com сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС.
Российская газета
В ФАС уточнили, что до настоящего момента компания не исполнила предписание.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
ТАССвчера в 12:50
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РЕН ТВ03:13
Booking.com обжалует штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением
РИА Новостивчера в 13:12
Booking.com решил обжаловать решение ФАС о штрафе
Интерфакс06:59
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Forbesвчера в 12:47
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением
ПРАЙМвчера в 12:30
Booking.com обжалует решение ФАС о штрафе в 1,3 миллиарда рублей
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