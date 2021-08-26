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ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, сообщила пресс-служба ФАС.
ТАСС
Антимонопольная служба установила, что Booking.com навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам обязательное «предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей».
Forbes
В ФАС уточнили, что до настоящего момента компания не исполнила предписание.
Коммерсантъ
Служба выдала Booking.com предписание об устранении нарушений, потребовав от компании исключить из договоров условия о паритете цен и условий предоставления услуг.
Коммерсантъ

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