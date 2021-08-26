Посольство Британии оставило талибам данные о своих афганских помощниках

Сотрудники посольства Великобритании в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными о работающих на них афганцах, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве.