Антимонопольная служба установила, что Booking.com навязывал российским гостиницам, отелям и хостелам обязательное «предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей».
Сотрудники посольства Великобритании в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными о работающих на них афганцах, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве.
В начале августа с выходом складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 дебютировала и новая версия фирменной прошивки One UI 3.1.1, которая теперь стала доступна для моделей Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.