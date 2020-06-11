Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

В заявлении сервиса, которое приводит агентство «РИА Новости» сказано, что согласно десяти исследованиям, в том числе проведенным и Аналитическим центром самой ФАС, в результате объединения аргегаторы заняли бы не более половины рынка.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
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