Общество
Эхо МосквыФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»
В заявлении сервиса, которое приводит агентство «РИА Новости» сказано, что согласно десяти исследованиям, в том числе проведенным и Аналитическим центром самой ФАС, в результате объединения аргегаторы заняли бы не более половины рынка.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ
Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
РИА Новости 08:12
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Политика
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Политика
Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
RT на русском 07:41
Общество
Жена президента Украины заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Политика
Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Кино
Критики разгромили экранизацию «Артемиса Фаула» от Disney
Судя по всему, экранизации «Артемиса Фаула» не светит судьба хита — критикам лента не понравилась, и по большей части они разгромили её в своих текстах.
Игромания.ру вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
58-летняя Ирина держит на руках девятимесячную Клару, а двухлетняя Этель играет рядом с мамой и сестрой.
Uznayvse.ru 03:43
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 10 июня в 04:11
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru 04:37
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета вчера в 12:41
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 10:33
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру 08:23