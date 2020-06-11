с чего всё началось

В заявлении сервиса, которое приводит агентство «РИА Новости» сказано, что согласно десяти исследованиям, в том числе проведенным и Аналитическим центром самой ФАС, в результате объединения аргегаторы заняли бы не более половины рынка.

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Общество Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей» Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

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