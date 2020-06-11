Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»

В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБК10:47

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