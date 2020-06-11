Общество
Эхо МосквыФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»
В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
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Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Футбол
Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.
Soccer.ru 18:50
Армия и оружие
США продолжат сокращение военного присутствия в Ираке
«В свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ — Ред.) на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке», — цитирует ТАСС распространенное Госдепом сообщение.
Известия 22:01
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку «Хабаровск»
В американском издании Forbes считают, что новейшая российская субмарина «Хабаровск» проекта 09851 сможет повлиять на принципы ведения подводной войны.
Discover24 вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Игромания.ру 04:12
Армия и оружие
В России разработан робот-имитатор подводных лодок «Суррогат»
Москва, 11 июня 2020, 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита.
REGNUM 13:13
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском вчера в 09:54
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Кино
Российский блокбастер «Вратарь Галактики» покажут в США
ИА Красная Весна 09 июня в 14:17
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
REGNUM 20:20
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Общество
Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов
Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета 09:31
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Политика
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней.
РИА Новости 21:07
Здоровье
Точной нормы потребления воды не существует
Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru 19:27