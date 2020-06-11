с чего всё началось

В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.

Футбол Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Армия и оружие США продолжат сокращение военного присутствия в Ираке «В свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ — Ред.) на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке», — цитирует ТАСС распространенное Госдепом сообщение.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 27

Армия и оружие В России разработан робот-имитатор подводных лодок «Суррогат» Москва, 11 июня 2020, 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита. 12

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 20

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 2,1K

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 13

Политика Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 56

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 212

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 323

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Политика Французский журналист предрек США участь Советского Союза Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней.