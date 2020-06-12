с чего всё началось

В июле прошлого года «Яндекс.Такси» сообщил о планах на приобретение call-центров и программного обеспечения группы компаний «Везёт». Стороны рассчитывали завершить сделку после необходимых согласований.

Происшествия В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. 1

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Общество Доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса Москва, 12 июня 2020, 16:56 — REGNUM Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России. 129

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 26

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 187

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест. 2

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 594

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 625

Здоровье Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным. 94

Политика Песков назвал важнейшие качества мужчины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины. 5

Происшествия Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью. 26

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 265

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 922

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Общество В Москве похоронили сатирика Анатолия Трушкина Москва, 12 июня 2020, 16:22 — REGNUM В Москве на Митинском кладбище похоронен писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер на 79-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19.

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