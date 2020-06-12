Общество
Говорит МоскваФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»
В июле прошлого года «Яндекс.Такси» сообщил о планах на приобретение call-центров и программного обеспечения группы компаний «Везёт». Стороны рассчитывали завершить сделку после необходимых согласований.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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Политика
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
РБК 07:35
Происшествия
В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 09:41
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
Доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса
Москва, 12 июня 2020, 16:56 — REGNUM Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России.
REGNUM 09:56
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:41
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Политика
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей
НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей - заявление.
ТАСС 10:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой
Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Политика
Песков назвал важнейшие качества мужчины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины.
Газета.Ru 08:12
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
В Москве похоронили сатирика Анатолия Трушкина
Москва, 12 июня 2020, 16:22 — REGNUM В Москве на Митинском кладбище похоронен писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер на 79-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19.
REGNUM 09:22
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Технологии
Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции
В Оренбуржье на 1 неделю продлили режим самоизоляции — до 21 июня. Своответствующие изменения внесены в указ губернатора Дениса Паслера.
1743.ru 09:40