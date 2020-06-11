с чего всё началось

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.

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Авто Названа цена нового Land Rover Defender для России Первая партия внедорожников, которые будут привезены в Россию, включает 130 моделей Land Rover Defender нового поколения в комплектациях SE и HSE с 5-дверным кузовом и более длинной колесной базой. 10

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Происшествия Легкомоторный самолет упал в Рязанской области Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 4

Политика МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против России Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) вновь попросил Евросоюз усилить санкции против России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. 1

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 179

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Шоу-бизнес Роковая «Кармелита»: жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой Гармоничные отношения и новая любовь вошли в жизнь Максима вместе с актрисой Теоной Дольниковой.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 11

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 1,9K

Армия и оружие США выделят Украине 250 млн долларов на войну с Россией Конгресс США поддержал выделение Украине финансовой поддержке в размере 250 миллионов долларов на текущий год.