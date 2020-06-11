с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Гаджеты После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4 Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной. 8

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 26

Происшествия За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.

Происшествия Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их. 29

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 208

Политика Французский журналист предрек США участь Советского Союза Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Армия и оружие Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов» Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев. 20

Космос Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. 451

Политика Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 34

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Мюллер критически высказался о новых подписаниях «Баварии» Форвард "Баварии" Томас Мюллер порассуждал о возможном переходе в мюнхенский клуб лидера "Байера" Кая Хаверца.