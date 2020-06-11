Общество
ИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Происшествия
За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек
Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Происшествия
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Политика
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно.
РИА Новости 21:07
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК 13:31
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Армия и оружие
Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
РИА Новости 20:05
Общество
Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса
По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Кино
HBO Max отказался от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Telesputnik.ru вчера в 03:58
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
Вспышка коронавируса в медчасти УФСИН в ЕАО привела к уголовному делу
Возбуждено уголовное дело по фактам заражения коронавирус заключенных и сотрудников лечебно-исправительного учреждения №2 ФСИН в Облученском районе Еврейской автономной области, сообщили в Следственном комитете.
Интерфакс 09:26
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Футбол
Мюллер критически высказался о новых подписаниях «Баварии»
Форвард "Баварии" Томас Мюллер порассуждал о возможном переходе в мюнхенский клуб лидера "Байера" Кая Хаверца.
Газета.Ru 21:00
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52