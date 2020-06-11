Общество

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБК10:47

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ФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»

Эхо Москвы18:12

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

ТАСС15:59

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везет»

Московский Комсомолец10:51

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Вести.Ru11:06

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

РБК12:17

ФАС отказала «Яндексу» в приобритении агрегаторов такси группы «Везет»

Finam.Ru10:42
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