с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Шоу-бизнес Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". 2,2K

Происшествия Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.

Политика Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства. 14

Общество Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 1

Происшествия В Калифорнии застрелили ранившего полицейских мужчину В городе Пасо-Роблес, штат Калифорния, полиция застрелила злоумышленника, ранее напавшего на местных жителей и ранившего четверых полицейских.

Авто GAC представит в России новый минивэн GN8 Напомним, что по данным издания speedme.ru, в начале февраля компания GAC привезла в Россию минивэн GN8. 2

Общество В России за сутки коронавирусом заразилось 8404 человека, отмечено 216 летальных исходов В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8404 человека, сообщает стопкоронавирус.рф.