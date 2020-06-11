с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Общество Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой. 37

Происшествия На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 137

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,1K

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 3

Общество Жена Зеленского заразилась коронавирусом Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

Армия и оружие Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет. 2

Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.

Общество Елизавета II поздравила россиян с Днём России Королева Великобритании Елизавета II направила россиянам поздравления с национальным праздником страны — Днём России.

Политика США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики "Соединённые Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства. 252

Общество На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

Экономика Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России По словам первого эксперта, одним из вариантов увеличения пенсии является участие в программе софинансирования накоплений.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,7K