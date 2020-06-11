Общество

ИзвестияИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБКвчера в 10:47

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ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

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«Яндексу» отказали в покупке агрегатора такси «Везет»

Вести.Ruвчера в 11:06

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

ТАССвчера в 15:59

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

РБКвчера в 12:17

ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке ГК «Везет» после четвертого ходатайства

Интерфаксвчера в 11:14

Такси «Везет» не согласно с запретом ФАС на сделку с «Яндексом»

Коммерсантъвчера в 22:05

ФАС отказала «Яндексу» в приобритении агрегаторов такси группы «Везет»

Finam.Ruвчера в 10:42
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Политика

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Российская газета вчера в 02:40
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

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Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Армия и оружие

Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году

Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
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Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу вернуться в бункер

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В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

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Политика

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

"Соединённые Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства.
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Общество

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Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

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Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару

Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
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Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России

По словам первого эксперта, одним из вариантов увеличения пенсии является участие в программе софинансирования накоплений.
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В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
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Общество

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В Свердловской области выявили ещё 320 случаев заражения коронавирусом

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Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
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