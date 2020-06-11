Общество
ИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
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Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
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РБК 06:56
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Хоккей
Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА
Sports.ru 05:34
Общество
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Армия и оружие
Испытания Ка-52М «Аллигатор» с новым оружием завершатся к 2022 году
Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
Популярная механика вчера в 06:30
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу вернуться в бункер
Профиль вчера в 06:56
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.
iXBT.com 04:54
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
BFM.ru 00:27
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Елизавета II поздравила россиян с Днём России
Королева Великобритании Елизавета II направила россиянам поздравления с национальным праздником страны — Днём России.
News.ru 04:34
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
"Соединённые Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства.
ANNA-News вчера в 09:29
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com 06:55
Здоровье
Врач дал советы о правильном потреблении воды в жару
Врач Ольга Кашубина дала советы об употреблении воды в условиях знойной летней погоды, сообщает радио Sputnik.
Русская Планета 06:02
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России
По словам первого эксперта, одним из вариантов увеличения пенсии является участие в программе софинансирования накоплений.
News.ru 07:12
Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Жителя Саратовской области подозревают в погроме на сельском кладбище
Полиция в Саратовской области задержала местного жителя по подозрению в разгроме надгробий на сельском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 07:18
Здоровье
В Свердловской области выявили ещё 320 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 12 июня 2020, 10:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых 320 случаях выявления вируса SARS-CoV-2.
REGNUM 03:53
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28