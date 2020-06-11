с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Политика Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве. 61

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 323

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 12

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. 39

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 211

Общество ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России "Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания". 215

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 17

Общество В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Гаджеты Смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro поступают в продажу у себя на родине Сегодня в продажу на территории Китая поступают смартфоны Oppo Reno4 и Reno4 Pro, которые получили однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, экраны OLED, аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон Oppo Reno4 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 422 долларов, версия с 256 ГБ флэш-памяти оценена в 465 долларов.

Здоровье Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.

Здоровье Врач назвала первые признаки ослабленного иммунитета Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета.

Космос Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН. 7

Общество В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 27

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 41

Интернет В WhatsApp тестируют новую функцию С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате. 7