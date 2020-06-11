Общество
ИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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