с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года. 164

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 15

Шоу-бизнес Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.

Здоровье Ученые назвали новый симптом коронавируса Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,5K

Политика У посольства РФ в Киеве в День России появились билборды с гербом СБУ В День России, 12 июня, возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 237

Путешествия В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян Отдых в Крыму для всех россиян станет доступен с 1 июля. Об этом говорится в пятницу, 12 июня, на сайте администрации Крыма.

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 544

Общество Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса Правительство Армении на внеочередном заседании в пятницу продлило до 13 июля режим чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИА Новости. 1