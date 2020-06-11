с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Футбол Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы» Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5. 147

Общество Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня. 10

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Игры На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 74

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,3K

Космос НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. 541

Экономика Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.

Общество В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 143

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Экономика Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции. 3