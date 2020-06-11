Общество

ИзвестияИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБК10:47

Подробнее о событии

ФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»

Эхо Москвы18:12

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везет»

Московский Комсомолец10:51

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

РБК12:17

ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке ГК «Везет» после четвертого ходатайства

Интерфакс11:14

«Яндексу» отказали в покупке агрегатора такси «Везет»

Вести.Ru11:06

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

ТАСС15:59

ФАС отказала «Яндексу» в приобритении агрегаторов такси группы «Везет»

Finam.Ru10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Политика

Жители России считают Путина вдохновляющей личностью

REGNUM 04:09
668
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
99
Футбол

Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
147
Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
10
Киберспорт

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
1
Игры

На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix

Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру 16:24
Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
74
Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
383
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,4K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
52
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
1,3K
Космос

НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 16:53
Здоровье

В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
1K
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости 11:58
541
Экономика

Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.
REGNUM 05:14
Общество

В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
143
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о предсмертной просьбе Анатолия Трушкина

Bimru.ru 06:10
1
Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу вернуться в бункер

Профиль 06:56
118
Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
33
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
170
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова похоронили под Рязанью

Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в родном селе Кузьминское.
ТК Звезда 10:13
304
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
РИА Новости 18:51
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
1,6K
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
3
Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

REGNUM 06:59
2
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
2,1K
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
48
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
67
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное