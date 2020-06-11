с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.

Экономика Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.

Шоу-бизнес Роковая «Кармелита»: жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой Гармоничные отношения и новая любовь вошли в жизнь Максима вместе с актрисой Теоной Дольниковой.

Общество В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 211

Здоровье В Вологде открылся монопрофильный госпиталь для больных коронавирусом 11 июня на заседании оперативного штаба области губернатор Олег Кувшинников заявил, что принял решение открыть монопрофильный госпиталь в Вологде для лечения коронавирусных больных. 4

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 13

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.

Хоккей Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.

Политика США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».

Общество В России разработали новые санитарные требования для магазинов Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Экономика Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 268

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ По последним данным, в Подмосковье выявлено 47 181 случай заражения коронавирусом, 14 187 пациентов выздоровели, 644 умерли. 39

Авто Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года. 12

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента. 912

Экономика Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.