Общество
ИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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Экономика
Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых
Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
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Роковая «Кармелита»: жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой
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Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru вчера в 02:38
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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В Вологде открылся монопрофильный госпиталь для больных коронавирусом
11 июня на заседании оперативного штаба области губернатор Олег Кувшинников заявил, что принял решение открыть монопрофильный госпиталь в Вологде для лечения коронавирусных больных.
Gorodvo.ru вчера в 09:14
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Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Спорт
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С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru вчера в 06:03
Хоккей
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.
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Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Наука
Палеонтологи: древние крокодилы ходили на двух ногах
Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух ногах, как динозавры, выяснили палеонтологи из Квинслендского университета.
Газета.Ru 01:33
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
RT на русском вчера в 21:41
Политика
США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии
Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы
Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы.
РБК 01:37
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM вчера в 17:50
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
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Экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
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Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 10 июня в 01:49
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ
По последним данным, в Подмосковье выявлено 47 181 случай заражения коронавирусом, 14 187 пациентов выздоровели, 644 умерли.
РИА Новости вчера в 15:18
Авто
Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus
Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года.
Новые автомобили 10 июня в 03:06
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги
Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru вчера в 13:16
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия вчера в 05:29
Технологии
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России
Мошенники могут разными способами обмануть россиян, которые совершают бесконтактные оплаты.
Газета.Ru вчера в 22:36
Авто
В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия вчера в 08:03
Гаджеты
Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона
Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение.
Газета.Ru 01:29