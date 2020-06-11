Общество

ИзвестияИзвестияФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в приобретении агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. Об этом сообщило ведомство 11 июня.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБКвчера в 10:47

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

Эхо Москвы01:32

«Яндексу» отказали в покупке агрегатора такси «Везет»

Вести.Ruвчера в 11:06

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

ТАССвчера в 15:59

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

РБКвчера в 12:17

ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке ГК «Везет» после четвертого ходатайства

Интерфаксвчера в 11:14

«Везет» не согласен с запретом ФАС на сделку с «Яндексом»

Коммерсантъвчера в 22:05

ФАС отказала «Яндексу» в приобритении агрегаторов такси группы «Везет»

Finam.Ruвчера в 10:42
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Экономика

Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых

Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Роковая «Кармелита»: жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

Гармоничные отношения и новая любовь вошли в жизнь Максима вместе с актрисой Теоной Дольниковой.
Вести.Ru 10 июня в 07:55
Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru вчера в 02:38
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Здоровье

В Вологде открылся монопрофильный госпиталь для больных коронавирусом

11 июня на заседании оперативного штаба области губернатор Олег Кувшинников заявил, что принял решение открыть монопрофильный госпиталь в Вологде для лечения коронавирусных больных.
Gorodvo.ru вчера в 09:14
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru вчера в 06:03
Хоккей

Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России

Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.
RT на русском 00:36
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Наука

Палеонтологи: древние крокодилы ходили на двух ногах

Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух ногах, как динозавры, выяснили палеонтологи из Квинслендского университета.
Газета.Ru 01:33
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Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

RT на русском вчера в 21:41
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Политика

США обвинили Россию в провокации турецкой интервенции в Ливии

Госдепартамент США обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии — в страну якобы перебрасывают российскую военную технику и бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Происшествия

Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы

Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы.
РБК 01:37
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM вчера в 17:50
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Наука

Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

Популярная механика вчера в 04:22
Экономика

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 10 июня в 01:49
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ

По последним данным, в Подмосковье выявлено 47 181 случай заражения коронавирусом, 14 187 пациентов выздоровели, 644 умерли.
РИА Новости вчера в 15:18
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Авто

Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus

Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года.
Новые автомобили 10 июня в 03:06
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Общество

Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru вчера в 13:16
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Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
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Экономика

Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара

Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия вчера в 05:29
Технологии

Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России

Мошенники могут разными способами обмануть россиян, которые совершают бесконтактные оплаты.
Газета.Ru вчера в 22:36
Авто

В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
Известия вчера в 08:03
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Гаджеты

Эксперт назвал причины произвольного выключения смартфона

Причиной произвольного выключения смартфона может быть прошивка или какое-то приложение.
Газета.Ru 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
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