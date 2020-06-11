с чего всё началось

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 33

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 840

Происшествия В Калининграде задержан второй транспортный полицейский за подброс наркотиков В Калининграде задержан второй сотрудник транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела о подбросе наркотиков местному жителю, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления СКР.

Политика Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок. 127

Общество Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений» Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений». 2

Общество Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. 291

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 259

Авто Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре Volkswagen сообщил, что первые поставки полностью электрического хэтчбека ID.3 начнутся в Европе в сентябре этого года.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 11

Кино Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на 2-й сезон Полина Максимова в сериале "257 причин, чтобы жить" Напомним, что премьера сериала "257 причин, чтобы жить" состоялась 26 марта на видеосервисе START.