с чего всё началось

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 639

Здоровье Моногоспиталь для больных коронавирусом открыли в Вологде Монопрофильный госпиталь для заболевших коронавирусом открыли в Вологде с 10 июня. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.

Транспорт ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ. 384

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 4

Происшествия Двух жителей Брянска задержали за избиение полицейского Следователи в Брянске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, избивших сотрудника полиции, решается вопрос об аресте подозреваемых. 5

Технологии Apple анонсировала дату проведения конференции для разработчиков Apple объявила о том, что 31-я Всемирная конференция разработчиков WWDC 20 пройдет в период с 22 по 26 июня.

Хоккей «Трактор» обменял права на Тренина в СКА "Трактор" обменял права на форварда Якова Тренина, выступающего в НХЛ за "Нэшвилл Предаторз", в петербургский СКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Общество Ростовский губернатор разрешил прогулки и работу парикмахерских Ростов-на-Дону, 11 июня 2020, 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских.

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 23

Наука Найдено древнейшее в Восточной Азии произведение скульптуры Самые древние в мире примеры объемного искусства — фигурки животных и людей, вырезанные из мамонтовой кости, найдены в Европе и имеют возраст 40-38 тысяч лет. 11

Общество Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.