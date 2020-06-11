с чего всё началось

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.

Политика Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова. 26

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 5

Общество В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой". 30

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 60

Футбол Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».

Происшествия Ефремова вернули под домашний арест после допроса Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости». 824

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1,8K

Экономика Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2% Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного. 17

Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения. 62

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня. 1,8K

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство. 45

Киберспорт Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.

Спорт В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 39

Космос Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 447