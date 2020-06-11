Общество
КоммерсантъФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
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Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 14:41
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Здоровье
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Футбол
Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
Metaratings 13:22
Происшествия
Ефремова вернули под домашний арест после допроса
Актер Михаил Ефремов вернулся под домашний арест после допроса по делу о ДТП и сбыте наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 14:00
Гаджеты
В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52
В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
Музыка
Концерт Победы на Мамаевом кургане покажут по телевидению
RT на русском 09:36
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК 14:02
Спорт
Шутеры серии Call of Duty получили скидки
В цифровом магазине Blizzard шутеры серии Call of Duty получили скидки.
Ferra 13:01
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения.
Вести.Ru 16:59
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж вчера в 13:05
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие
Украинский военный эксперт заявил, что Россия при желании вернет себе Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь уверен, что если Россия захочет завладеть территорией, по которой проходит Северо-Крымский канал, то проведение такой операции в Херсонской области займет у нее максимум три дня.
Политическая Экспертиза 12:48
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia 13:23
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 16:11
Спорт
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57