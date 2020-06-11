с чего всё началось

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.

Происшествия Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. 15

Интернет WhatsApp тестирует новую функцию Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo. 2

Общество В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой". 166

Происшествия Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их. 28

Экономика Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора. 9

Здоровье Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным. 92

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно для всех Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех. 61

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 313

Политика Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко. 738

Общество В Чехии рассказали о переходе банков на работу в режиме онлайн Пандемия коронавируса ускорила процесс постепенного перехода всех чешских банков на работу в режиме онлайн, немногочисленные отделения сохранятся лишь для оформления некоторых операций типа ипотек или инвестиций, при которых клиенты хотят получить ответы на свои вопросы от живых, а не телефонных собеседников, рассказал РИА Новости директор отдела коммуникаций Коммерческого банка Павел Зубек.

Экономика ФНС России запустила сервис для проверки освобождения от налогов «Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства. 37

Здоровье Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета. 11

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 162

Здоровье В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.