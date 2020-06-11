Общество
КоммерсантъФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»
Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
Интернет
WhatsApp тестирует новую функцию
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.
Газета.Ru 19:54
Общество
Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам
Некоторые россияне получат значительные выплаты от Пенсионного фонда РФ, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:58
Общество
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
Общество
В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня
Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня.
РБК 17:19
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 01:24
Технологии
Обновление Windows 10 теперь доступно для всех
Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста вчера в 13:45
Культура
Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Общество
Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
В Чехии рассказали о переходе банков на работу в режиме онлайн
Пандемия коронавируса ускорила процесс постепенного перехода всех чешских банков на работу в режиме онлайн, немногочисленные отделения сохранятся лишь для оформления некоторых операций типа ипотек или инвестиций, при которых клиенты хотят получить ответы на свои вопросы от живых, а не телефонных собеседников, рассказал РИА Новости директор отдела коммуникаций Коммерческого банка Павел Зубек.
РИА Новости 20:10
Экономика
ФНС России запустила сервис для проверки освобождения от налогов
«Служба запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные налоговые периоды второго квартала 2020 года», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Городовой вчера в 07:07
Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 03:12
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Здоровье
Условия для победы над COVID-19 назвал губернатор
Глава региона уверен - этот сценарий говорит о том, что для полной победы над инфекцией необходима иммунизация населения: через вакцинирование или формирование естественного иммунитета.
VN.RU 01:09
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Происшествия
Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Ведомости вчера в 14:59
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Здоровье
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru 19:43
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13