Экономика

ТАССТАССФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке агрегатора такси «Везет», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение, как водителей такси, так и пассажиров.
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