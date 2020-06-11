Экономика

ТАССТАССФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке агрегатора такси «Везет», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение, как водителей такси, так и пассажиров.
РБК10:47

Подробнее о событии

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ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везет»

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Яндексу отказали в покупке агрегатора такси «Везет»

Вести.Ru11:06
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