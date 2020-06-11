Экономика
ТАССФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года.
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Хоккей
СКА, «Трактор» и «Металлург» готовят обмен с участием игроков НХЛ
Крупный обмен с участием петербургского СКА, челябинского "Трактора" и магнитогорского "Металлурга" может состояться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:47
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Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
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Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
Общество
Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу
В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Футбол
«Локомотив» интересуется немецким полузащитником Безушковым
Хавбек «Ян Регенсбурга» Макс Безушков может оказаться в РПЛ. По слухам, им интересуется «Локомотив».
Metaratings 10:04
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Футбол
Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»
Московский "Локомотив" готов платить полузащитнику римского "Лацио" Милану Баделю и нападающему "Монако" Стевану Йоветичу по €3-3,5 млн в год, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 11:21
Общество
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
РИА Новости 09:14
Политика
Россиянам не разрешили посещать Евросоюз с 1 июля
Страны Евросоюза уже с 1 июля откроют границы для отдыхающих. Правда, посетить государства смогут далеко не все.
КМВ Новости 11:00
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости вчера в 16:00
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Происшествия
Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве
В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел.
Коммерсантъ 08:33
Политика
МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru 11:34
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме.
Lenta.ru 11:39
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Гаджеты
Apple зарегистрировала девять новых iPhone
Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 08:03
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фейка о китайских масках
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
Авто
Новый Land Rover Defender доступен для заказа в России
Компания «Jaguar Land Rover Россия» объявила о начале приема заказов на внедорожник Land Rover Defender нового поколения.
Движок 08:23
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09