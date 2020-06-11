с чего всё началось

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года.

Хоккей СКА, «Трактор» и «Металлург» готовят обмен с участием игроков НХЛ Крупный обмен с участием петербургского СКА, челябинского "Трактора" и магнитогорского "Металлурга" может состояться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает "Чемпионат.com".

Биатлон Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 7

Футбол «Локомотив» интересуется немецким полузащитником Безушковым Хавбек «Ян Регенсбурга» Макс Безушков может оказаться в РПЛ. По слухам, им интересуется «Локомотив».

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,2K

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Футбол Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве» Московский "Локомотив" готов платить полузащитнику римского "Лацио" Милану Баделю и нападающему "Монако" Стевану Йоветичу по €3-3,5 млн в год, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Россиянам не разрешили посещать Евросоюз с 1 июля Страны Евросоюза уже с 1 июля откроют границы для отдыхающих. Правда, посетить государства смогут далеко не все.

Игры В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности. 39

Происшествия Бывший глава «Трансфин-М» арестован по делу о мошенничестве В отношении бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова возбуждено уголовного дела о мошенничестве, следует из картотеки судебных дел. 6

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 4

Гаджеты Apple зарегистрировала девять новых iPhone Компания Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 1