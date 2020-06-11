Экономика
ТАССФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. О намерении приобрести активы "Везет" компания "Яндекс.Такси" объявила еще июле 2019 года.
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Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
Свободная Пресса 08:45
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
Shraibikus News вчера в 15:58
Здоровье
89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области
Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.
Псковское агентство информации 08:32
Общество
В Тульской области продлен режим обязательной самоизоляции пенсионеров
Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен в Тульской области до 22 июня.
Тульская служба новостей 09:51
Общество
Власти подумывают отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
"Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", - сказал Якушев в ходе онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии - вызовы и решения".
Вперёд (г. Батайск) 10:30
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Технологии
Лингвисты выяснили, почему люди повторяются при разговоре
Лингвисты узнали, что в речи людей бывают языковые повторы при недостатке информации.
Москва 24 10:31
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 09 июня в 13:23
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем
Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
Политика
Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
Футбол
Болельщики смогут посетить матч «Крыльев Советов» и «Ахмата»
На матче, который пройдет 19 июня на «Самара Арене», нужно соблюдать целый ряд условий: — число зрителей не может превышать 10% от общей вместимости стадиона.
Самарская газета 07:31
Футбол
Рестарт Ла Лиги: «Севилья» дома примет «Бетис»
ProstoProSport 01:12
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля
Напомним, в последние дни в регионе регистрируется более 150 новых случаев COVID-19 в сутки.
Наш Красноярский край 02:05
Наука
Мужчины тяжелее женщин реагируют на коронавирус
По словам специалистов, у мужчин в первую фазу заболевания коронавирусом организм начинают выработку сигнальных молекул, которые способствуют образованию воспалений, тогда как у женщин Т-клетки активно себя проявляют при обнаружении вируса.
ИнфоСМИ вчера в 11:20