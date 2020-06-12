Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

В июле прошлого года «Яндекс.Такси» сообщил о планах на приобретение call-центров и программного обеспечения группы компаний «Везёт». Стороны рассчитывали завершить сделку после необходимых согласований.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБКвчера в 10:47

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ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

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