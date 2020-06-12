с чего всё началось

В июле прошлого года «Яндекс.Такси» сообщил о планах на приобретение call-центров и программного обеспечения группы компаний «Везёт». Стороны рассчитывали завершить сделку после необходимых согласований.

Общество Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей» Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс". 71

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.

Шоу-бизнес Настя Каменских раскрыла три лайфхака для идеальной попы Артистка поделилась советами, как накачать аппетитные формы Певица Настя Каменских раскрыла секрет, как сделать формы ягодиц как у звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Футбол Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что клуб отказался арендовать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в 2018 году. 1

Происшествия В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар Пожар произошел в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС. 1

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Политика Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.

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Политика День России: какой праздник отмечают 12 июня Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. 123

Политика Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 37

Происшествия Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи. 502

Общество В Симферополе запустили новый водопровод О запуске водопровода распорядился глава региона Сергей Аксенов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сайт крымского правительства.