Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»

В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила
 ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.
РБКвчера в 10:47

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба отказала «Яндекс.Такси» в покупке сервиса «Везет»

Эхо Москвы01:32

ФАС отказала «Яндекс.Такси» в покупке ГК «Везет» после четвертого ходатайства

Интерфаксвчера в 11:14

«Яндекс.Такси» и «Везет» ожидают от ФАС мотивированного решения по отказу в сделке

ТАССвчера в 15:59

ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт»

РБКвчера в 12:17

Такси «Везет» не согласно с запретом ФАС на сделку с «Яндексом»

Коммерсантъвчера в 22:05

«Яндексу» отказали в покупке агрегатора такси «Везет»

Вести.Ruвчера в 11:06

ФАС отказала «Яндексу» в приобритении агрегаторов такси группы «Везет»

Finam.Ruвчера в 10:42
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Экономика

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Здоровье

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег

Взгляд.ру вчера в 12:28
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
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Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
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Здоровье

В Кемерове заражённых Covid-19 стали помещать в перинатальный центр

В пятницу, в социальных сетях появились многочисленные жалобы на закрытие кемеровского перинатального центра.
Сибдепо 02:35
Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
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Армия и оружие

Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 02:44
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Авто

Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео

Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня 10 июня в 22:59
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Культура

Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv 10 июня в 11:55
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Политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского

Readovka.ru 10 июня в 08:51
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Здоровье

«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии

Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо 09 июня в 22:08
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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Здоровье

Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации

Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня вчера в 13:30
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru 09 июня в 23:36
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Политика

Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов

Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
РИА Новости 03:08
Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
Интерфакс 00:12
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 09:05
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Общество

Авторы Ghostwire: Tokyo представили первый геймплейный трейлер

Игромания.ру вчера в 16:40
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