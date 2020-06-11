Общество
Эхо МосквыФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»
В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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Экономика
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
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Известия 02:49
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
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Происшествия
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от денег
Взгляд.ру вчера в 12:28
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
Здоровье
В Кемерове заражённых Covid-19 стали помещать в перинатальный центр
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Сибдепо 02:35
Здоровье
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Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Авто
Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео
Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня 10 июня в 22:59
Культура
Вышел трейлер сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» про самоизоляцию
В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.
Piter.tv 10 июня в 11:55
Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru 10 июня в 08:51
Здоровье
«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии
Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо 09 июня в 22:08
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня вчера в 13:30
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru 09 июня в 23:36
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Политика
Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
Украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.
РИА Новости 03:08
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
Интерфакс 00:12
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 09:05
Общество
Авторы Ghostwire: Tokyo представили первый геймплейный трейлер
Игромания.ру вчера в 16:40