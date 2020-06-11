с чего всё началось

В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 15

Политика Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 105

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 104

Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ Ранее некоторые зарубежные СМИ в своих публикациях выразили уверенность в том, что статистика смертности по коронавирусу в РФ некорректная, так как слишком низкая и выглядит довольно подозрительно. 3K

Автоспорт «Формула-1» рассматривает дополнительные гонки в Европе Чтобы достичь приемлемого количества от 15 до 18 стартов, руководство «Формулы-1» стремится организовать дополнительные гонки в Европе.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 105

Политика Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 56

Армия и оружие США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке "США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил", - говорится в заявлении.

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды». 184

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Интернет СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 7

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram. 8

Здоровье Медик рассказала об опасности холодных рук и ног Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.

Общество День России: какой праздник отмечают 12 июня Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.