Общество
Эхо МосквыФАС отказала «Яндексу» в приобретении агрегатора такси «Везет»
В ведомсте объяснили, что в этом случае совокупная доля «Яндекс.Такси» и группы «Везет» составит 70% в границах России, превысит 80% — в 19 субъектах и 50% — в 32-х. Таким образом, как указывает служба, «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усилят доминирующее положение на рынке.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке активов ГК «Везёт», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение как водителей такси, так и пассажиров.РБКвчера в 10:47
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Общество
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России
Мошенники могут разными способами обмануть россиян, которые совершают бесконтактные оплаты.
Газета.Ru вчера в 22:36
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM 10 июня в 00:30
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей 10 июня в 16:46
Политика
Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников
На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости.
РБК 00:00
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов
Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета вчера в 09:31
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Ранее некоторые зарубежные СМИ в своих публикациях выразили уверенность в том, что статистика смертности по коронавирусу в РФ некорректная, так как слишком низкая и выглядит довольно подозрительно.
Вечерний курьер вчера в 10:21
Автоспорт
«Формула-1» рассматривает дополнительные гонки в Европе
Чтобы достичь приемлемого количества от 15 до 18 стартов, руководство «Формулы-1» стремится организовать дополнительные гонки в Европе.
Матч ТВ вчера в 20:31
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Политика
Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы
Москва, 12 июня 2020, 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
REGNUM вчера в 20:20
Армия и оружие
США заявили о продолжении сокращения числа военных в Ираке
"США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил", - говорится в заявлении.
Газета.Ru вчера в 22:14
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК вчера в 20:45
Происшествия
Где выявили коронавирус в Самарской области 11 июня
За время пандемии коронавируса в Самарской области заболело 3470 человек.
СОВА вчера в 04:16
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:53
Гаджеты
Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera
Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва 10 июня в 11:23
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Общество
День России: какой праздник отмечают 12 июня
Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Актуальные Новости 09 июня в 02:33
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24